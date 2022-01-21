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Союзники НАТО пильнують із неба за діями Росії на кордонах України – ЗМІ

П'ятниця, 21 січня 2022, 12:15
Союзники НАТО пильнують із неба за діями Росії на кордонах України – ЗМІ
RQ-4A Global Hawk, фото з defence-ua.com

21 січня одночасно три розвідувальні літальні апарати країн-членів НАТО слідкують за військами Росії навколо України: вони працюють у напрямах північних кордонів України, Донбасу, окупованого Криму та Придністров'я.

Джерело: "Defense Express" із посиланням на дані Flightradar24

Деталі: Відповідно до даних Flightradar24, північний кордон України на лінії Новоград-Волинський – Київ – Конотоп спостерігає американський стратегічний БПЛА RQ-4A Global Hawk. 

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Потужність сенсорів цього дрону дозволяє "просвітити" позиції армії РФ на достатню глибину, навіть попри 100-км віддаленість від кордону.

RQ-4A Global Hawk, відповідно до Flightradar24, злетів із бази США у ОАЕ. Висота його польоту – 17 км, швидкість невелика – 380 км/год.

 

Водночас літак радіотехнічної розвідки RC-135W Rivet Joint повітряних сил США здійснює політ для моніторингу окупованого Донбасу та з північної сторони поблизу анексованого півострова Крим, із охопленням у зону сенсорів і Придністров'я.

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З іншого боку Криму працює неназваний літак, який увімкнув свій транспондер лише поблизу півострова. Профіль польоту літального апарату, – висота 7 км, швидкість 500 км/год,– скоріш за все, вказує на літак типу американських P-3 Orion чи ЕР-3Е Aries, або європейського Br.1150 Atlantic або інших гвинтових літальних апаратів.

 

Таким чином всі ці літаки повністю контролюють дії російських військ, які зараз розташовані навколо України та на окупованих територіях, зазначає "Defense Express",

І додає, що союзники НАТО останніми днями значно активізували розвідувальну діяльність у небі України. Окрім уже звичних літаків радіотехнічної розвідки RC-135W Rivet Joint, 18 січня у небі України діяв E-8 JSTARS – літак бойового управління та цілевказання.

 

Видання зазначає, що військові борти можуть не вмикати транспондер, тому це - мінімальна кількість літаків, які діють з відвертою демонстрацією можливостей союзників України.

Теми: НАТОавіаРосіявійна
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