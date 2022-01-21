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Союзники НАТО следят с неба за действиями России на границах Украины – СМИ

Пятница, 21 января 2022, 12:15
Союзники НАТО следят с неба за действиями России на границах Украины – СМИ
RQ-4A Global Hawk, фото с defence-ua.com

21 января одновременно три разведывательных летательных аппарата стран-членов НАТО следят за войсками России вокруг Украины: они работают в направлениях северных границ Украины, Донбасса, оккупированного Крыма и Приднестровья.

Источник: "Defense Express" со ссылкой на данные Flightradar24

Детали: Согласно данным Flightradar24, северную границу Украины на линии Новоград-Волынский – Киев – Конотоп наблюдает американский стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk.

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Мощность сенсоров этого дрона позволяет "просветить" позиции армии РФ на достаточную глубину, даже несмотря на 100-км удаленность от границы.

RQ-4A Global Hawk, согласно Flightradar24, взлетел с базы США в ОАЭ. Высота его полета – 17 км, скорость небольшая – 380 км/ч.

 

В то же время, самолет радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint воздушных сил США совершает полет для мониторинга оккупированного Донбасса и с северной стороны вблизи аннексированного полуострова Крым, с охватом в зону сенсоров и Приднестровья.

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С другой стороны Крыма работает неназванный самолет, который включил свой транспондер только вблизи полуострова. Профиль полета летательного аппарата – высота 7 км, скорость 500 км/ч – скорее всего, указывает на самолет типа американских P-3 Orion или ЕР-3Е Aries, или европейского Br.1150 Atlantic или других винтовых летательных аппаратов.

 

Таким образом, все эти самолеты полностью контролируют действия российских войск, которые сейчас расположены вокруг Украины и на оккупированных территориях, отмечает "Defense Express".

И добавляет, что союзники НАТО в последние дни существенно активизировали разведывательную деятельность в небе Украины. Кроме уже привычных самолетов радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint, 18 января в небе Украины действовал E-8 JSTARS – самолет боевого управления и целеуказания.

 

Издание отмечает, что военные борта могут не включать транспондер, поэтому это – минимальное количество самолетов, действующих с откровенной демонстрацией возможностей союзников Украины.

Темы: НАТОавиаРосcиявойна
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