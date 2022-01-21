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Між президентами України і Польщі створять спеціальний канал зв’язку

П'ятниця, 21 січня 2022, 13:19
фото: twitter Зеленського

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорили питання регіональної безпеки.

Про це заявив державний секретар в канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Перед лицем загрози Україна може розраховувати на підтримку Польщі", - сказав він.

Як зазначається, у резиденції "Вісла" президент Польщі отримав інформацію з перших вуст про те, що відбувається в Україні. Було домовлено про створення спеціального каналу зв’язку для обох президентів.

Також сторони заявили, що Росія має усвідомлювати дуже високу ціну, яку вона понесе у разі найменшої агресії проти України.

"По-перше, це буде ціна у вигляді санкцій, по-друге, це буде ціна у вигляді заподіяння жертв також на її боці. Не обов'язково російська громадська думка, яка проти війни, як ми прекрасно знаємо, буде готова піти такі жертви", - підкреслив Кумох.

Також обговорювалося питання "Північного потоку-2".

"Це проєкт, який сильно впливає на всіх нас і вражає енергетичну безпеку Європи, і це проєкт, який знаходить жодного серйозного захисника в Польщі. Точно так само в Україні", - сказав Кумох.

Крім російської загрози, теми переговорів стосувалися й інших сфер. Було домовлено, що в найближчі максимум три тижні відбудуться дві робочі зустрічі для вирішення поточних проблем – у тому числі й транспортних. Йдеться також, як додав Кумох, про врегулювання "важких справ" у польсько-українських відносинах.

Теми: ЗеленськийПольщапрезидентДудаУкраїна
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