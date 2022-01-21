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Между президентами Украины и Польши создадут специальный канал связи

Пятница, 21 января 2022, 12:19
Между президентами Украины и Польши создадут специальный канал связи
фото: twitter Зеленского

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили вопросы региональной безопасности.

Об этом заявил государственный секретарь в канцелярии президента Польши Якуб Кумох, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", – сказал он.

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Как отмечается, в резиденции "Висла" президент Польши получил информацию из первых уст о том, что происходит в Украине. Было договорено о создании специального канала связи для обоих президентов.

Также стороны заявили, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины.

"Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв также на ее стороне. Не обязательно российское общественное мнение, которое против войны, как мы прекрасно знаем, будет готово пойти такие жертвы ", – подчеркнул Кумох.

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Также обсуждался вопрос "Северного потока-2".

"Это проект, который сильно влияет на всех нас и поражает энергетическую безопасность Европы, и это проект, находящий ни одного серьезного защитника в Польше. Точно так же в Украине", - сказал Кумох.

Помимо российской угрозы темы переговоров касались и других сфер. Было договорено, что в ближайшие максимум три недели пройдут две рабочие встречи для решения текущих проблем – в том числе и транспортных. Речь идет, как добавил Кумох, об урегулировании "трудных дел" в польско-украинских отношениях.

Темы: ЗеленскийПольшапрезидентДудаУкраина
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