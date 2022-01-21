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Ексдепутату Хмельницької облради дали 7 років в’язниці: підбурював до хабаря

П'ятниця, 21 січня 2022, 13:16
Ексдепутату Хмельницької облради дали 7 років в’язниці: підбурював до хабаря
Микола Харкавий. Фото slovoidilo.ua

Вищий антикорупційний суд засудив ексдепутата Хмельницької облради до 7 років в’язниці за закінчений замах на шахрайство і підбурювання до надання 50 тисяч доларів хабаря.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно САП: "За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та з конфіскацією майна".

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Деталі: САП не повідомляє імені засудженого, але за даними ЗМІ, йдеться про Миколу Харкавого.  

Рішення суд виніс 21 січня.

Повідомляється, що колишній депутат Хмельницької облради, бажаючи заволодіти грошима, підбурював в.о. директора комунальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Славутинка" надати 50 тисяч доларів хабаря депутатам за сприяння у вирішенні питання про призначення на посаду директора КП і непроведення перевірок вищезгаданого підприємства.

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Вирок ВАКС може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Українська правда
Теми: Хмельниччинав'язницяхабар
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