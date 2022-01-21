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Экс-депутату Хмельницкого облсовета дали 7 лет тюрьмы: подстрекал дать взятку

Пятница, 21 января 2022, 13:16
Экс-депутату Хмельницкого облсовета дали 7 лет тюрьмы: подстрекал дать взятку
Николай Харкавый. Фото slovoidilo.ua

Высший антикоррупционный суд приговорил экс-депутата Хмельницкого облсовета к 7 годам тюрьмы за оконченное покушение на мошенничество и подстрекательство к даче 50 тысяч долларов взятки.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Дословно САП: "Согласно приговору суда, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года и конфискацией имущества".

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Детали: САП не сообщает имени осужденного, но по данным СМИ, речь идет о Николае Харкавом.

Решение суд вынес 21 января.

Сообщается, что бывший депутат Хмельницкого облсовета, желая завладеть деньгами, подстрекал и.о. директора коммунальной школы-интерната "Славутинка" предоставить 50 тысяч долларов взятки депутатам за содействие в решении вопроса о назначении на должность директора КП и непроведении проверок вышеупомянутого предприятия.

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Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Украинская правда
Темы: Хмельнитчинатюрьмавзятка
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