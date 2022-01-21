Міністр оборони РФ запросив британського колегу на переговори до Москви

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив готовність провести переговори з головою військового відомства Великої Британії Беном Воллесом, запросив його до Москви.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Зазначається, що Шойгу підтвердив своєму британському колезі готовність обговорювати всі актуальні питання безпеки і, ґрунтуючись на принципах взаємності, запропонував провести переговори в Москві, у будь-який зручний для британського міністра оборони час.

Шойгу направив Воллесу лист у відповідь, зазначили в Міноборони РФ.

Міністр оборони РФ зазначив, що відновлення контактів із Великою Британією сприятиме зниженню напруженості в Європі.

Що передувало: 17 січня Воллес заявив про запрошення Шойгу до Лондона в наступні тижні для обговорення спільних інтересів у сфері безпеки.