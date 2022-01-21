Министр обороны РФ пригласил британского коллегу на переговоры в Москву

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с главой военного ведомства Великобритании Беном Уоллесом, пригласил его в Москву.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Отмечается, что Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время.

Шойгу направил Уоллесу ответное письмо, отметили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ отметил, что возобновление контактов с Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе.

Что предшествовало: 17 января Уоллес заявил о приглашении Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.