Министр обороны РФ пригласил британского коллегу на переговоры в Москву
Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с главой военного ведомства Великобритании Беном Уоллесом, пригласил его в Москву.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: Отмечается, что Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время.
Шойгу направил Уоллесу ответное письмо, отметили в Минобороны РФ.
Министр обороны РФ отметил, что возобновление контактов с Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе.
Что предшествовало: 17 января Уоллес заявил о приглашении Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.