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Министр обороны РФ пригласил британского коллегу на переговоры в Москву

Пятница, 21 января 2022, 13:25
Министр обороны РФ пригласил британского коллегу на переговоры в Москву
Шойгу. фото из Википедии

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с главой военного ведомства Великобритании Беном Уоллесом, пригласил его в Москву.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Отмечается, что Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время.

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Шойгу направил Уоллесу ответное письмо, отметили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ отметил, что возобновление контактов с Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе.

Что предшествовало: 17 января Уоллес заявил о приглашении Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

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Темы: РосcияВеликобритания
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