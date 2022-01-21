У Німеччині знайшли поховання українських солдатів часів Другої світової

У німецькому місті Бремен археологи знайшли серед поховань радянських солдатів рештки українців, які зникли в часи Другої світової війни: Івана Пастернака, Сергія Селика (Зелика) та Миколи Ковальчука. Спробують ідентифікувати інших.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook

Деталі: У 2021 році в одному з районів Бремена на півночі Німеччини почали підготовку до промислового будівництва. Будмайданчик мав бути розташований на місці засипаного піском колишнього кладовища часів ІІ Світової війни. Це місце поховання радянських військовополонених і примусових робітників місцеві називали "російським кладовищем".

Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва. Розуміючи, що кладовище не "російське", а радянське, і що там могли покоїтися українці, дипломати разом із місцевими активістами домоглися призупинки будівництва та проведення ретельного історичного дослідження.

Після завершення війни американська армія задокументувала на кладовищі 772 поховання. Але в 1947-1948 роках були перепоховані лише 456. Згодом розкопки припинили, а саме кладовище засипали двометровим шаром піску. Понад 300 поховань могли залишатися забутими і без належного вшанування.

Завдяки роботі дипломатів, влада Бремена оголосила про початок масштабних археологічних розкопок. Робота розпочалася у серпні 2021 року і триватиме до березня 2022 року.

Дипломати організували поїздку п’яти студентів-археологів КНУ ім. Т.Шевченка під керівництвом кандидатки історичних наук Тетяни Пастушенко. З 15 по 29 серпня вони взяли участь у розкопках. Саме українські студенти виявили перші знахідки: окремі кості, солдатські номерні жетони.

Серед них був і жетон №14683, який належав українському солдату Івану Пастернаку.

Іван Пастернак до служби в армії працював кравцем. 33-річного Івана мобілізували, він потрапив у полон, його відправили до Німеччини – після війни його рідні отримали звістку: "Зник безвісти".

МЗС звернулося до дослідників Національного музею історії України у Другій світовій війні, аби знайти його родичів, і вже в грудні пошуки дали результат. У Львові знайшли сім’ю Івана: його доньку Марію та трьох онуків – Василя, Лідію та Галину.

Крім Івана Пастернака знайшли ще двох українських воїнів: Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та Миколу Ковальчука 1915 р.н. з Волині. Родичів Селика вже вдалося знайти, а родичів Ковальчука ще шукають.

Солдатів 80 років вважали зниклими безвісти.

На розкопках ще є неідентифіковані рештки, тож можливі нові відкриття, зазначив Кулеба.

Пряма мова Кулеби: "Ця історія важлива з декількох причин. По-перше, ми повертаємо Україні Україну, нашу історію і нашу пам’ять.

По-друге, перевертаємо громадську думку в Німеччині та ламаємо російський міф про те, що все "радянське" - це "російське", а відповідно, і всі хибні трактування про росіян як єдину "жертву" нацистської Німеччини, перед якою є "особлива відповідальність.

Ми обов’язково забезпечимо гідне вшанування українців та інших військовополонених, рештки яких можуть бути виявлені у ході розкопок. Ми продовжимо вимагати належного визнання і вшанування їхньої жертви на міжнародному рівні".