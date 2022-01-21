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В Германии нашли захоронения украинских солдат времен Второй мировой

Пятница, 21 января 2022, 13:26
В Германии нашли захоронения украинских солдат времен Второй мировой
Фото с раскопок, Facebook Дмитрия Кулебы

В немецком городе Бремен археологи нашли среди захоронений советских солдат останки украинцев, пропавших во время Второй мировой войны: Ивана Пастернака, Сергея Селика (Зелика) и Николая Ковальчука. Попытаются идентифицировать других.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook

Детали: В 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии начали подготовку к промышленному строительству. Стройплощадка должна была расположиться на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен II Мировой войны. Это место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих местные называли "русским кладбищем".

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Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства. Понимая, что кладбище не российское, а советское, и что там могли покоиться украинцы, дипломаты вместе с местными активистами добились приостановки строительства и проведения тщательного исторического исследования.

После войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения. Но в 1947-1948 годах были перезахоронены только 456. Позже раскопки были прекращены, а само кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должных почестей.

Благодаря работе дипломатов, власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок. Работа началась в августе 2021 года и продлится до марта 2022 года.

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Дипломаты организовали поездку пяти студентов-археологов КНУ им. Т.Шевченко под руководством кандидата исторических наук Татьяны Пастушенко. С 15 по 29 августа они приняли участие в раскопках. Именно украинские студенты нашли первые находки: отдельные кости, солдатские номерные жетоны.

 
Фото с раскопок
Facebook Дмитрия Кулебы

Среди них был и жетон №14683, принадлежавший украинскому солдату Ивану Пастернаку.

Иван Пастернак до службы в армии работал портным. 33-летнего Ивана мобилизовали, он попал в плен, его отправили в Германию – после войны его родные получили известие: "Пропал без вести".

МИД обратился к исследователям Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, чтобы найти его родственников, и уже в декабре поиски дали результат. Во Львове нашли семью Ивана: его дочь Марию и троих внуков – Василия, Лидию и Галину.

Кроме Ивана Пастернака нашли еще двух украинских воинов: Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области 1921 г.р., и Николая Ковальчука 1915 г.р. с Волыни. Родственников Селика уже удалось найти, а родственников Ковальчука еще ищут.

Солдат 80 лет считали пропавшими без вести.

На раскопках еще есть неидентифицированные остатки, так что возможны новые открытия, отметил Кулеба.

Прямая речь Кулебы: "Эта история важна по нескольким причинам. Во-первых, мы возвращаем Украине Украину, нашу историю и нашу память.

Во-вторых, переворачиваем общественное мнение в Германии и ломаем российский миф о том, что все "советское"  – это "русское", а соответственно, и все ложные трактовки о россиянах как единой "жертве" нацистской Германии, перед которой есть "особая ответственность" .

Мы обязательно обеспечим достойные почести украинцам и другим военнопленным, останки которых могут быть обнаружены в ходе раскопок. Мы продолжим требовать надлежащего признания и почтения их жертвы на международном уровне".

Темы: историяГерманиявойнаСССРМИД
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