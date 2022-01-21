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Блінкен: Росія ще може довести, що не хоче захоплювати Україну

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:40
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим у Женеві заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми чули, що говорять російські посадовці, що вони не мають наміру захоплювати Україну. Пан Лавров повторив мені це сьогодні. Але ми дивимось на видимі для всіх речі. І це вчинки та дії, а не слова", - сказав Блінкен. 

Він додав, що найкращим кроком для Росії зараз було б відведення військ від України.

"Я сказав Лаврову, якщо Росія хоче переконати світ, що вона не має агресивного наміру щодо України, дуже хорошим стартом стала би деескалація шляхом відведення її сил від українських кордонів та участь у дипломатичних переговорах та діалозі", - додав глава дипломатії США.

За його словами, Росія зараз стоїть перед вибором: переговори або ескалація. Він додав, що Вашингтон зараз готовий до двох сценаріїв, і нагадав, що у випадку будь-якого вторгнення США запровадять жорсткі заходи проти РФ.

Блінкен також підтвердив слова Лаврова про те, що США наступного тижня дадуть письмову відповідь на вимогу так званих "безпекових гарантій".

США розраховують на подальші контакти з Москвою після того, як вона ознайомиться з відповіддю Вашингтона.

Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Женеві завершилися, вони тривали 1,5 години - менше, ніж планувалося.

Блінкен у четвер перебував з візитом у Берліні і заявив, що не очікує прориву від переговорів з Лавровим, але сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.

19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Теми: СШАРосіяУкраїна
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