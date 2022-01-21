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Блинкен: Россия еще может доказать, что не хочет захватывать Украину

Пятница, 21 января 2022, 15:40
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве заявил, что РФ еще может убедить мир не словами, а действиями в отсутствии планов захватывать Украину.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы слышали, что говорят российские чиновники, что они не намерены захватывать Украину. Господин Лавров повторил мне это сегодня. Но мы смотрим на видимые для всех вещи. И это поступки и действия, а не слова", - сказал Блинкен.

Он добавил, что лучшим шагом для России сейчас был бы отвод войск от Украины.

"Я сказал Лаврову, если Россия хочет убедить мир, что у нее нет агрессивного намерения в отношении Украины, очень хорошим стартом стала бы деэскалация путем отвода ее сил от украинских границ и участие в дипломатических переговорах и диалоге", - добавил глава дипломатии США.

По его словам, Россия сейчас стоит перед выбором: переговоры или эскалация. Он добавил, что Вашингтон сейчас готов к двум сценариям, и напомнил, что в случае любого вторжения США введут жесткие меры против РФ.

Блинкен также подтвердил слова Лаврова о том, что США на следующей неделе дадут письменный ответ по требованию так называемых "гарантий безопасности".

США рассчитывают на дальнейшие контакты с Москвой после того, как она ознакомится с ответом Вашингтона.

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве завершились, они продолжались 1,5 часа – меньше, чем планировалось.

Блинкен в четверг находился с визитом в Берлине и заявил, что не ожидает прорыва в переговорах с Лавровым, но надеется услышать, что решила Москва по итогам консультаций с США и НАТО на прошлой неделе.

19 января Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

Темы: СШАРосcияУкраина


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