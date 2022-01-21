Болгарія відповіла РФ на вимогу щодо виведення сил НАТО

Болгарський прем’єр Кирил Петков заявив, що його країна сама вирішує питання власної безпеки у координації з союзниками по НАТО.

Таким чином він відреагував на вимогу РФ щодо виведення сил НАТО з Болгарії і Румунії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Болгарія – суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми самі вирішуємо організувати оборону нашої країни у координації з нашими партнерами", – сказав Петков парламенту.

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За його словами, Північноатлантичний договір не передбачає нижчої категорії членів, щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або в обмеженій мірі.

Раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили.

Реакція заступника генсека НАТО з'явилася після того, як у МЗС РФ заявили, що Росія хоче отримати від Заходу гарантії виведення сил Альянсу з Румунії та Болгарії.

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Наприкінці 2021 року Росія опублікувала проєкти договору зі США та угоди з НАТО з питань безпеки. Москва, зокрема, вимагає від Заходу зобов’язань щодо не розширення НАТО і відмови від створення військових баз у пострадянських країнах.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом. Москва заявила, що чекає на письмову відповідь Заходу якнайшвидше.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі