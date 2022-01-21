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Болгария ответила РФ на требование о выводе сил НАТО

Пятница, 21 января 2022, 16:18

Болгарский премьер Кирил Петков заявил, что его страна сама решает вопросы собственной безопасности в координации с союзниками по НАТО.

Так он отреагировал на требование РФ о выводе сил НАТО из Болгарии и Румынии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Болгария – суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", – сказал Петков парламенту.

По его словам, Североатлантический договор не предусматривает низшую категорию членов, в отношении которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченной степени.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.

Реакция заместителя генсека НАТО последовала после того, как в МИД РФ заявили, что Россия хочет получить от Запада гарантии вывода сил Альянса из Румынии и Болгарии.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по безопасности. Москва, в частности, требует от Запада обязательств по нерасширению НАТО и отказу от создания военных баз в постсоветских странах.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: БолгарияНАТОРосcия


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