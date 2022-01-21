Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Один гірник загинув, інший у важкому стані на Донеччині

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:24
Один гірник загинув, інший у важкому стані на Донеччині
фото ілюстративне, волинець

На Донеччині у Добропіллі загинув один гірник, інший у важкому стані з 45% опіків тіла.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "На шахті "Добропільська" ШУ "Добропільське" загинув гірник очисного забою Зелений Сергій Вікторович 1983 року народження. Раптова смерть працівника сталась поблизу конвеєрного штреку.

Реклама:

Причини смерті з’ясовуються. У загиблого залишились дружина і донька.

В іншому випадку удар струмом в шахті "Алмазна" отримав 50-річний електрослюсар ШУ "Добропільське", наш колега по Незалежній профспілці гірників України Політковський Анатолій Францевич. У важкому стані, з 45% опіків тіла він знаходиться в лікарні Краматорська".

Українська правда
Теми: шахтиДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
шахти
У шахті Павлограду стався вибух, троє в лікарні
На шахті у Словаччині сталося займання метану, серед постраждалих є українець
Вугледар до та після. Невідома історія міста, про яке Україна та світ дізналися завдяки війні. Аудіоверсія
Останні новини
03:04
У південно-східних областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: