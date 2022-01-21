Один гірник загинув, інший у важкому стані на Донеччині
П'ятниця, 21 січня 2022, 16:24
На Донеччині у Добропіллі загинув один гірник, інший у важкому стані з 45% опіків тіла.
Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook
Пряма мова Волинця: "На шахті "Добропільська" ШУ "Добропільське" загинув гірник очисного забою Зелений Сергій Вікторович 1983 року народження. Раптова смерть працівника сталась поблизу конвеєрного штреку.
Причини смерті з’ясовуються. У загиблого залишились дружина і донька.
В іншому випадку удар струмом в шахті "Алмазна" отримав 50-річний електрослюсар ШУ "Добропільське", наш колега по Незалежній профспілці гірників України Політковський Анатолій Францевич. У важкому стані, з 45% опіків тіла він знаходиться в лікарні Краматорська".
Українська правда