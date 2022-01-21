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Один гірник загинув, інший у важкому стані на Донеччині

П'ятниця, 21 січня 2022, 16:24
фото ілюстративне, волинець

На Донеччині у Добропіллі загинув один гірник, інший у важкому стані з 45% опіків тіла.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова Волинця: "На шахті "Добропільська" ШУ "Добропільське" загинув гірник очисного забою Зелений Сергій Вікторович 1983 року народження. Раптова смерть працівника сталась поблизу конвеєрного штреку.

Причини смерті з’ясовуються. У загиблого залишились дружина і донька.

В іншому випадку удар струмом в шахті "Алмазна" отримав 50-річний електрослюсар ШУ "Добропільське", наш колега по Незалежній профспілці гірників України Політковський Анатолій Францевич. У важкому стані, з 45% опіків тіла він знаходиться в лікарні Краматорська".

Українська правда
Теми: шахтиДонецька область
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