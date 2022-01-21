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Один горняк погиб, второй в тяжелом состоянии в Донецкой области

Пятница, 21 января 2022, 15:24
Один горняк погиб, второй в тяжелом состоянии в Донецкой области
фото иллюстративное, волынец

В Донецкой области в Доброполье погиб один горняк, другой в тяжелом состоянии с 45% ожогов тела.

Источник: глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь Волынца: "На шахте "Добропольское" ШУ "Добропольское" погиб горняк очистного забоя Зеленый Сергей Викторович 1983 года рождения. Внезапная смерть работника произошла у конвейерного штрека.

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Причины смерти выясняются. У погибшего остались жена и дочь.

В другом случае удар током в шахте Алмазная получил 50-летний электрослесарь ШУ Добропольское, наш коллега по Независимому профсоюзу горняков Украины Политковский Анатолий Францевич. В тяжелом состоянии, из 45% ожогов тела он находится в больнице Краматорска".

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Украинская правда
Темы: шахтыДонецкая область
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