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США розмірковують над евакуацією з України членів сімей дипломатів - Bloomberg

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:50
США розмірковують над евакуацією з України членів сімей дипломатів - Bloomberg
ФОТО: UNSPLASH

США розмірковують над тим, чи слід евакуювати членів сімей дипломатів, розміщених в Україні, у той час як Росія стягнула до українських кордонів понад 100 000 військовослужбовців.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із питанням, пише "Європейська правда".

Згідно з планом, який обговорюється, другорядний персонал диппредставництв зможе евакуюватись добровільно, у той час як членам родин буде наказано повернутись додому.

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За словами джерел, які попросили не називати їхніх імен до ухвалення рішення, оголошення про це може бути озвучене протягом кількох днів.

Агентство наголошує: рішення про евакуацію не означатиме, що США впевнені в тому, що Росія вторгнеться в Україну, а просто відображає обережну підготовку на тлі зростання напруженості, зазначив один зі співрозмовників агентства. 

Представники Держдепартаменту відмовилися від коментарів агентству.

ВІДЕО ДНЯ

На зустрічі в Женеві у п'ятницю з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим держсекретар США Ентоні Блінкен погодився дати письмові відповіді на безпекові вимоги Росії та зустрітися знову, щоб дипломатичним шляхом вирішити ситуацію навколо України. 

Блінкен сказав журналістам, що "якщо Росія хоче почати переконувати світ у тому, що вона не має агресивних намірів щодо України, дуже хорошим початком буде деескалація".

Теми: СШАдипломатичні відносиниУкраїнаЗбройні силизброя
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