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США думают над эвакуацией из Украины членов семей дипломатов – Bloomberg

Пятница, 21 января 2022, 16:50
ФОТО: UNSPLASH

США раздумывают над тем, следует ли эвакуировать членов семей дипломатов, размещенных в Украине, в то время как Россия стянула к украинским границам более 100 000 военнослужащих.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, пишет "Европейская правда".

Согласно обсуждаемому плану, второстепенный персонал диппредставительств сможет эвакуироваться добровольно, в то время как членам семей будет приказано вернуться домой.

По словам источников, попросивших не называть их имен до принятия решения, объявление об этом может быть сделано в течение нескольких дней.

Агентство отмечает, что решение об эвакуации не будет означать, что США уверены в том, что Россия вторгнется в Украину, а просто отражает осторожную подготовку на фоне роста напряженности, отметил один из собеседников агентства.

Представители Госдепартамента отказались от комментариев агентству.

На встрече в Женеве в пятницу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен согласился дать письменные ответы на требования России в сфере безопасности и встретиться снова, чтобы дипломатическим путем разрешить ситуацию вокруг Украины.

Блинкен сказал журналистам, что "если Россия хочет начать убеждать мир в том, что у нее нет агрессивных намерений в отношении Украины, очень хорошим началом будет деэскалация".

Темы: СШАдипломатические отношенияУкраинаВооруженные силыоружие


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