Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Першим вбитим на Майдані був не Нігоян – ДБР

П'ятниця, 21 січня 2022, 16:19
Першим вбитим на Майдані був не Нігоян – ДБР
беркут на майдані, фото: дмитро ларін, уп

Державне бюро розслідувань повідомило, що, згідно з останніми даними, першим убитим під час подій Революції Гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося раніше.

Джерело: заступник керівника управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський під час пресконференції "8 річниця убивства перших Героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії".

Пряма мова Яблонського: "Хто є першим убитим за часом? Це – Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян. Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький.

Реклама:

Тобто, Нігоян, Жизневський, Вербицький – це три вбивства, які наразі не розкриті, але слідчі ДБР активізували роботу на цьому напрямку.

Встановлено кожен підрозділ внутрішніх військ, а також спецпідрозділів "Беркут", які знаходилися на момент вчинення кожного з цих вбивств у безпосередній близькості та могли його вчинити з урахуванням висновків експертиз.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Учасник Євромайдану Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення. Того ж дня був убитий білорус Михайло Жизнєвський від пострілу мисливською кулею в серце. Роман Сеник був поранений 22 січня 2014 року, але помер через кілька днів, 25 січня, в лікарні.
  • У розстрілі учасників акцій протесту на Майдані обвинувачуються п'ятеро колишніх співробітників "Беркуту".
  • У грудні 2016 року Генпрокуратура розповідала, що Жизнєвський та Нігоян були убиті кулями, які використовує лише МВС.
  • У січні 2017 року повідомлялося, що у розслідуванні вбивства Нігояна, Жизнєвського і Сеника було проведено експертизу, яка дала підстави розглядати причетність правоохоронців. 

Читайте також: Майдан як символ. Символи як Майдан

Роман Петренко, УП
Теми: ДБРМайданвбивствоЄвромайданБеркут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ДБР
Суд конфіскував квартиру в центрі Львова посадовиці митниці
ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
03:04
У південно-східних областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: