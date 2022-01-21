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Першим вбитим на Майдані був не Нігоян – ДБР

П'ятниця, 21 січня 2022, 17:19
беркут на майдані, фото: дмитро ларін, уп

Державне бюро розслідувань повідомило, що, згідно з останніми даними, першим убитим під час подій Революції Гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося раніше.

Джерело: заступник керівника управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський під час пресконференції "8 річниця убивства перших Героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії".

Пряма мова Яблонського: "Хто є першим убитим за часом? Це – Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян. Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький.

Тобто, Нігоян, Жизневський, Вербицький – це три вбивства, які наразі не розкриті, але слідчі ДБР активізували роботу на цьому напрямку.

Встановлено кожен підрозділ внутрішніх військ, а також спецпідрозділів "Беркут", які знаходилися на момент вчинення кожного з цих вбивств у безпосередній близькості та могли його вчинити з урахуванням висновків експертиз.

Нагадаємо:

  • Учасник Євромайдану Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення. Того ж дня був убитий білорус Михайло Жизнєвський від пострілу мисливською кулею в серце. Роман Сеник був поранений 22 січня 2014 року, але помер через кілька днів, 25 січня, в лікарні.
  • У розстрілі учасників акцій протесту на Майдані обвинувачуються п'ятеро колишніх співробітників "Беркуту".
  • У грудні 2016 року Генпрокуратура розповідала, що Жизнєвський та Нігоян були убиті кулями, які використовує лише МВС.
  • У січні 2017 року повідомлялося, що у розслідуванні вбивства Нігояна, Жизнєвського і Сеника було проведено експертизу, яка дала підстави розглядати причетність правоохоронців. 

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Роман Петренко, УП
Теми: ДБРМайданвбивствоЄвромайданБеркут
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