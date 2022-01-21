Государственное бюро расследований сообщило, что согласно последним данным первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.

Источник: заместитель руководителя управления по делам Майдана ДБР Артем Яблонский во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".

Прямая речь Яблонского: "Кто первый убит по времени? Это – Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян. Но по последним данным, это Юрий Вербицкий.

То есть Нигоян, Жизневский, Вербицкий – это три убийства, которые пока не раскрыты, но следователи ДБР активизировали работу на этом направлении.

Установлено каждое подразделение внутренних войск, а также спецподразделений "Беркут", которые находились на момент совершения каждого из этих убийств в непосредственном направлении. близости и могли поступить с учетом выводов экспертиз.

Напомним:

Участник Евромайдана Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от огнестрельного ранения. В тот же день был убит белорус Михаил Жизневский от выстрела охотничьей пулей в сердце.

Роман Сеник был ранен 22 января 2014 года, но умер через несколько дней, 25 января.

В расстреле участников акций протеста на Майдане обвиняются пятеро бывших сотрудников "Беркута".

В декабре 2016 года Горбатюк рассказывал, что Жизневский и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД.

В январе 2017 года он заявил, что в расследовании убийства Нигояна, Жизневского и Сеника была проведена экспертиза, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей.

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