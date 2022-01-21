Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Первым убитым на Майдане был не Нигоян – ДБР

Пятница, 21 января 2022, 17:19
беркут на майдане, фото: дмитрий ларин, уп

Государственное бюро расследований сообщило, что согласно последним данным первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.

Источник: заместитель руководителя управления по делам Майдана ДБР Артем Яблонский во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".

Прямая речь Яблонского: "Кто первый убит по времени? Это – Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян. Но по последним данным, это Юрий Вербицкий.

То есть Нигоян, Жизневский, Вербицкий – это три убийства, которые пока не раскрыты, но следователи ДБР активизировали работу на этом направлении.

Установлено каждое подразделение внутренних войск, а также спецподразделений "Беркут", которые находились на момент совершения каждого из этих убийств в непосредственном направлении. близости и могли поступить с учетом выводов экспертиз.

Напомним:

Читайте также: Майдан как символ. Символы как Майдан

Роман Петренко, УП
Темы: ГБРМайданубийствоЕвромайданБеркут


powered by lun.ua
Главное сегодня

За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Все новости...
ГБР
"Сэнкью, мистер Блинкен". Как и почему Порошенко избежал ареста
В ДБР недовольны мерой пресечения для Порошенко: думают над апелляцией
"Поехали, твою мать!": Порошенко объяснил эмоциональное бегство от следователей ГБР
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...