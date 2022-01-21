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Первым убитым на Майдане был не Нигоян – ГБР

Пятница, 21 января 2022, 16:19
Первым убитым на Майдане был не Нигоян – ГБР
беркут на майдане, фото: дмитрий ларин, уп

Государственное бюро расследований сообщило, что согласно последним данным первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.

Источник: заместитель руководителя управления по делам Майдана ГБР Артем Яблонский во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".

Прямая речь Яблонского: "Кто первый убит по времени? Это – Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян. Но по последним данным, это Юрий Вербицкий.

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То есть Нигоян, Жизневский, Вербицкий – это три убийства, которые пока не раскрыты, но следователи ДБР активизировали работу на этом направлении.

Установлено каждое подразделение внутренних войск, а также спецподразделений "Беркут", которые находились на момент совершения каждого из этих убийств в непосредственной близости и могли поступить с учетом выводов экспертиз.

Напомним:

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Роман Петренко, УП
Темы: ГБРМайданубийствоЕвромайданБеркут
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