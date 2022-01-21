Первым убитым на Майдане был не Нигоян – ДБР
Государственное бюро расследований сообщило, что согласно последним данным первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.
Источник: заместитель руководителя управления по делам Майдана ДБР Артем Яблонский во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии".
Прямая речь Яблонского: "Кто первый убит по времени? Это – Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян. Но по последним данным, это Юрий Вербицкий.
То есть Нигоян, Жизневский, Вербицкий – это три убийства, которые пока не раскрыты, но следователи ДБР активизировали работу на этом направлении.
Установлено каждое подразделение внутренних войск, а также спецподразделений "Беркут", которые находились на момент совершения каждого из этих убийств в непосредственном направлении. близости и могли поступить с учетом выводов экспертиз.
Напомним:
- Участник Евромайдана Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от огнестрельного ранения. В тот же день был убит белорус Михаил Жизневский от выстрела охотничьей пулей в сердце.
- Роман Сеник был ранен 22 января 2014 года, но умер через несколько дней, 25 января.
- В расстреле участников акций протеста на Майдане обвиняются пятеро бывших сотрудников "Беркута".
- В декабре 2016 года Горбатюк рассказывал, что Жизневский и Нигоян были убиты пулями, которые использует только МВД.
- В январе 2017 года он заявил, что в расследовании убийства Нигояна, Жизневского и Сеника была проведена экспертиза, которая дала основания рассматривать причастность правоохранителей.
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