Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди калібру 152 мм

На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Про це заявила у четвер міністр оборони країни Яна Чернохова в інтерв’ю Denik N, повідомляє "Європейська правда".

"Європа повинна підготуватися та допомогти Україні, нашим союзникам. Наступного тижня я передам уряду матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри", – сказала Яна Чернохова.

Видання наголошує, що великі гармати або гаубиці, для яких передбачені ці боєприпаси, у сучасній війні все ще є ключовою частиною вогневої потужності. Боєприпаси цього калібру є одними з найбільш дефіцитних в українському війську.

Речник міністерства оборони Чехії Якуб Файнор додав, що з процедурної точки зору відправка боєприпасів не повинна зіткнутися з перешкодами після схвалення рішення урядом.

Міністр оборони Чехії раніше заявила, що новий чеський уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву.

Нагадаємо, цього тижня Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Загалом Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.