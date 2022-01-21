Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 мм

На фоне угрозы нового российского вторжения Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Об этом заявила в четверг министр обороны страны Яна Чернохова в интервью Denik N, сообщает "Европейская правда".

"Европа должна подготовиться и помочь Украине, нашим союзникам. На следующей неделе я передам правительству материал, на основе которого мы обеспечим Украину артиллерийскими боеприпасами калибра 152 миллиметра", – сказала Яна Чернохова.

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Издание отмечает, что большие пушки или гаубицы, для которых предусмотрены эти боеприпасы, в современной войне все еще являются ключевой частью огневой мощи. Боеприпасы этого калибра являются одними из наиболее дефицитных в украинском войске.

Представитель министерства обороны Чехии Якуб Файнор добавил, что с процедурной точки зрения отправка боеприпасов не должна столкнуться с препятствиями после одобрения решения правительством.

Министр обороны Чехии ранее заявила, что новое чешское правительство хочет помочь Украине на фоне возможной эскалации со стороны России и намерено отправить или продать военное оборудование Киеву.

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Напомним, на этой неделе Британия начала поставки в Украину противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

В общей сложности Британия отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.