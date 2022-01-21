Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 мм

Пятница, 21 января 2022, 17:25

На фоне угрозы нового российского вторжения Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Об этом заявила в четверг министр обороны страны Яна Чернохова в интервью Denik N, сообщает "Европейская правда".

"Европа должна подготовиться и помочь Украине, нашим союзникам. На следующей неделе я передам правительству материал, на основе которого мы обеспечим Украину артиллерийскими боеприпасами калибра 152 миллиметра", – сказала Яна Чернохова.

Издание отмечает, что большие пушки или гаубицы, для которых предусмотрены эти боеприпасы, в современной войне все еще являются ключевой частью огневой мощи. Боеприпасы этого калибра являются одними из наиболее дефицитных в украинском войске.

Представитель министерства обороны Чехии Якуб Файнор добавил, что с процедурной точки зрения отправка боеприпасов не должна столкнуться с препятствиями после одобрения решения правительством.

Министр обороны Чехии ранее заявила, что новое чешское правительство хочет помочь Украине на фоне возможной эскалации со стороны России и намерено отправить или продать военное оборудование Киеву.

Напомним, на этой неделе Британия начала поставки в Украину противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

В общей сложности Британия отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

Темы: Чехияоружие


powered by lun.ua
Главное сегодня

За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Все новости...
Чехия
Чехия отправит Украине артиллерийские боеприпасы – СМИ
В Чехии произошло масштабное ДТП с десятками автомобилей
В Чехии умерла невакцинированная певица, умышленно заразившаяся COVID-19
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...