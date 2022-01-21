НОК обнародовал состав сборной на Олимпийские игры в Пекине

45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 12 спортивных дисциплинах.

Источник: НОК

Детали: Это рекордное количество видов спорта на Зимней Олимпиаде, где будут выступать украинцы - в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

На этих Играх будет на 12 атлетов больше, чем в предыдущих в 2018 году.

Впервые в истории Украина будет представлена ​​в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и женском бобслее (монобоб).

После перерыва в два олимпийских цикла, в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу два пропуска на Игры, и фигуристы в командных соревнованиях.

В последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году. Через 12 лет после этого Украину представят трое спортсменов.

Количество фристайлистов увеличилось, по сравнению с прошлыми Играми, с 2 до 5.

Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает четырех Олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также три призера Юношеских Олимпийских игр – фигуристы Александра Назарова-Максим Никитин.

В состав делегации вошли 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.