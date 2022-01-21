Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Директор лісгоспу збив 9-річну дитину та залишив помирати – ДБР

П'ятниця, 21 січня 2022, 18:11
Фото: пресслужба ДБР

20 січня на Прикарпатті директор одного з державних лісгоспів наїхав на 9-річну дівчину й утік із місця події, проте 21 січня слідчі Державного бюро розслідувань затримали винуватця.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "Слідчі ДБР затримали директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області, який втік з місця ДТП.

У максимально стислі строки слідчі Бюро зібрали докази та встановили фактичні обставини події".

Деталі: За версією слідства, ДТП сталося близько 19:00 в селі Лоєва Надвірнянського району. Директор їхав на службовому авто Renault Duster і звернув з проїжджої частини на узбіччя, де дівчинка йшла пішки зі своєю матір’ю.

Внаслідок травм, дитина була в стані, небезпечному для життя, однак водій, маючи змогу їй допомогти, утік з місця події.

У лікарні за кілька годин дівчинка померла від отриманих травм.

Слідчі готують повідомлення про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху та залишенні в небезпеці, що спричинили смерть особи. Директору лісгоспу загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Обвинувачення в суді буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартю.

Пошкодження на автівці в місці, де сталося зіткнення
Пошкодження на автівці в місці, де сталося зіткнення
Фото: дбр
Запис відеокамер спостереження, на якій видно пошкодження на автівка в тому місці, де сталося зіткнення
Запис відеокамер спостереження, на якій видно пошкодження на автівка в тому місці, де сталося зіткнення
Фото: ДБР

Українська правда
Теми: ДТПІвано-Франківська областьДБРпрокуратурадіти
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Ситуація з РФ зрозуміла, приводу для паніки немає

Ковідну тисячу на ліки планують дати ще одній категорії українців

фото, відеоДо "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

інфографікаБільше половини українців не вірять, що Зеленський захистить Україну

Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ

Зеленський збирає РНБО у понеділок: про що говоритимуть

Усі новини...
ДТП
У Чехії сталась масштабна ДТП з кількома десятками автомобілів
"Бухим менше їздити треба": підліток Харківський про загиблого в ДТП водія – ЗМІ
Чиновник Держмитслужби збив на смерть 90-річну бабусю
Останні новини
20:18
Київ виконав вимогу РФ для відновлення зустрічей "Нормандії" на рівні радників
20:13
У разі вторгнення Росії спрацює система оповіщення – секретар РНБО
20:11
У НАТО не ухвалювали рішень про вивезення свого персоналу з України
20:05
Атака на держсайти: до всіх відомств хочуть приставити офіцера з кіберзахисту
20:00
Шмигаль: Загроз функціонуванню економіки немає, не потрібно панікувати
19:51
Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобілі: що прийшло в Білорусь на "навчання"
19:47
Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара
19:45
Ляшко дав прогноз по COVID-19: захворювання вдвічі поб'ють рекорд, а смертей буде менше
19:41
Депутатів просять відхилити законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім"
Усі новини...