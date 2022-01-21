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Директор лісгоспу збив 9-річну дитину та залишив помирати – ДБР

П'ятниця, 21 січня 2022, 17:11
Директор лісгоспу збив 9-річну дитину та залишив помирати – ДБР
Фото: пресслужба ДБР

20 січня на Прикарпатті директор одного з державних лісгоспів наїхав на 9-річну дівчину й утік із місця події, проте 21 січня слідчі Державного бюро розслідувань затримали винуватця.

Джерело: пресслужба ДБР, пресслужба Офісу Генерального прокурора

Дослівно: "Слідчі ДБР затримали директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області, який втік з місця ДТП.

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У максимально стислі строки слідчі Бюро зібрали докази та встановили фактичні обставини події".

Деталі: За версією слідства, ДТП сталося близько 19:00 в селі Лоєва Надвірнянського району. Директор їхав на службовому авто Renault Duster і звернув з проїжджої частини на узбіччя, де дівчинка йшла пішки зі своєю матір’ю.

Внаслідок травм, дитина була в стані, небезпечному для життя, однак водій, маючи змогу їй допомогти, утік з місця події.

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У лікарні за кілька годин дівчинка померла від отриманих травм.

Слідчі готують повідомлення про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху та залишенні в небезпеці, що спричинили смерть особи. Директору лісгоспу загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Обвинувачення в суді буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартю.

Пошкодження на автівці в місці, де сталося зіткнення
Пошкодження на автівці в місці, де сталося зіткнення
Фото: дбр
Запис відеокамер спостереження, на якій видно пошкодження на автівка в тому місці, де сталося зіткнення
Запис відеокамер спостереження, на якій видно пошкодження на автівка в тому місці, де сталося зіткнення
Фото: ДБР

Українська правда
Теми: ДТПІвано-Франківська областьДБРпрокуратурадіти
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