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Директор лесхоза сбил 9-летнего ребенка и оставил умирать – ГБР

Пятница, 21 января 2022, 17:11
Директор лесхоза сбил 9-летнего ребенка и оставил умирать – ГБР

20 января на Прикарпатье директор одного из государственных лесхозов наехал на 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия, однако 21 января следователи Государственного бюро расследований задержали виновника.

Источник: пресс-служба ГБР, пресс-служба Офиса Генерального прокурора

Дословно: "Следователи ГБР задержали скрывшегося с места ДТП директора одного из государственных лесхозов Ивано-Франковской области.

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В максимально сжатые сроки следователи Бюро собрали доказательства и установили фактические обстоятельства произошедшего".

Детали: По версии следствия, ДТП произошло около 19:00 в селе Лоево Надвирнянского района. Директор ехал на служебном автомобиле Renault Duster и свернул с проезжей части на обочину, где девочка шла пешком со своей матерью.

В результате травм ребенок оказался в состоянии, опасном для жизни, однако водитель, имея возможность ему помочь, скрылся с места происшествия.

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В больнице через несколько часов девочка скончалась от полученных травм.

Следователи готовят сообщения о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения и оставлении в опасности, повлекших смерть человека. Директору лесхоза грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Обвинение в суде будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Повреждение автомобиля в месте столкновения
Повреждение автомобиля в месте столкновения
Фото: пресс-служба ГБР
Запись видеокамер наблюдения, на котором видно повреждение автомобиля после столкновения
Запись видеокамер наблюдения, на котором видно повреждение автомобиля после столкновения
Фото: пресс-служба ГБР

Украинская правда
Темы: ДТПИвано-Франковская областьГБРпрокуратурадети
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