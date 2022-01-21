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УДО заявило, що нічого не знає про відпочинок родини Зеленського на Сейшелах

П'ятниця, 21 січня 2022, 18:25
фото: ОП

В Управлінні державної охорони заявили, що не супроводжували родину президента Володимира Зеленського на відпочинок на Сейшелах, а також нічого не знають про це.

Джерело: відповідь УДО на запит "Української правди"

Дослівно: "В Управлінні державної охорони опрацьовано ваш запит на доступ до публічної інформації від 17.01.2022 і повідомляємо, що у вказані вами дати жоден з військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном.

До того ж в УДО відсутня будь-яка інформація щодо перебування родини президента за кордоном".

Деталі: "Українська правда" поцікавилася:

  • скільки державних охоронців супроводжували родину Зеленського на Сейшельських островах з 5 по 16 січня;
  • як оплачувалися квитки, проживання та витрати цих співробітників УДО;
  • чи використовували вони документи прикриття;
  • повним переліком охоронців;
  • на яких підставах співробітники УДО отримали доступ до аеропорту Бориспіль, використовували номери прикриття, а також порушували швидкісний режим.

Знати більше: Зе!Сейшели. Чи літав президент у відпустку на острови?

Михайло Ткач, Роман Петренко, УП
Теми: УДОЗеленськийсвяткування
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