УДО заявило, що нічого не знає про відпочинок родини Зеленського на Сейшелах
П'ятниця, 21 січня 2022, 17:25
В Управлінні державної охорони заявили, що не супроводжували родину президента Володимира Зеленського на відпочинок на Сейшелах, а також нічого не знають про це.
Джерело: відповідь УДО на запит "Української правди"
Дослівно: "В Управлінні державної охорони опрацьовано ваш запит на доступ до публічної інформації від 17.01.2022 і повідомляємо, що у вказані вами дати жоден з військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном.
Реклама:
До того ж в УДО відсутня будь-яка інформація щодо перебування родини президента за кордоном".
Деталі: "Українська правда" поцікавилася:
- скільки державних охоронців супроводжували родину Зеленського на Сейшельських островах з 5 по 16 січня;
- як оплачувалися квитки, проживання та витрати цих співробітників УДО;
- чи використовували вони документи прикриття;
- повним переліком охоронців;
- на яких підставах співробітники УДО отримали доступ до аеропорту Бориспіль, використовували номери прикриття, а також порушували швидкісний режим.
Знати більше: Зе!Сейшели. Чи літав президент у відпустку на острови?
ВІДЕО ДНЯ
Михайло Ткач, Роман Петренко, УП