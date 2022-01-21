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УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

Пятница, 21 января 2022, 18:25
фото: ОП

В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Источник: ответ УГО на запрос "Украинской правды"

Дословно: "В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей.

К тому же у УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей".

Детали: "Украинская правда" поинтересовалась:

  • сколько государственных охранников сопровождали семью Зеленского на Сейшельских островах с 5 по 16 января;
  • как оплачивались билеты, проживание и расходы этих сотрудников УГО;
  • использовали ли они документы прикрытия;
  • полным перечнем охранников;                                   
  • на каких основаниях сотрудники УГО получили доступ в аэропорт Борисполь, использовали номера прикрытия, а также нарушали скоростной режим.

Знать больше: Зе! Сейшелы. Летал ли президент в отпуск на острова?

Михаил Ткач, Роман Петренко, УП
Темы: УГОЗеленскийпразднования


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