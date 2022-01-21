УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
Пятница, 21 января 2022, 17:25
В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.
Источник: ответ УГО на запрос "Украинской правды"
Дословно: "В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей.
Реклама:
К тому же у УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей".
Детали: "Украинская правда" поинтересовалась:
- сколько государственных охранников сопровождали семью Зеленского на Сейшельских островах с 5 по 16 января;
- как оплачивались билеты, проживание и расходы этих сотрудников УГО;
- использовали ли они документы прикрытия;
- полным перечнем охранников;
- на каких основаниях сотрудники УГО получили доступ в аэропорт Борисполь, использовали номера прикрытия, а также нарушали скоростной режим.
Знать больше: Зе! Сейшелы. Летал ли президент в отпуск на острова?
ВИДЕО ДНЯ
Михаил Ткач, Роман Петренко, УП