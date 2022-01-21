Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

Пятница, 21 января 2022, 17:25
УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах
фото: ОП

В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Источник: ответ УГО на запрос "Украинской правды"

Дословно: "В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей.

Реклама:

К тому же у УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей".

Детали: "Украинская правда" поинтересовалась:

  • сколько государственных охранников сопровождали семью Зеленского на Сейшельских островах с 5 по 16 января;
  • как оплачивались билеты, проживание и расходы этих сотрудников УГО;
  • использовали ли они документы прикрытия;
  • полным перечнем охранников;                                   
  • на каких основаниях сотрудники УГО получили доступ в аэропорт Борисполь, использовали номера прикрытия, а также нарушали скоростной режим.

Знать больше: Зе! Сейшелы. Летал ли президент в отпуск на острова?

ВИДЕО ДНЯ

Михаил Ткач, Роман Петренко, УП
Темы: УГОЗеленскийпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
УГО
У Януковича еще одно подозрение – подстрекал военных УГО к дезертирству
В Киеве будут перекрывать улицы через приезд Алиева
Арестович попросит госохрану для Бутусова, подозревая план ликвидации
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: