УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Источник: ответ УГО на запрос "Украинской правды"

Дословно: "В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей.

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К тому же у УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей".

Детали: "Украинская правда" поинтересовалась:

сколько государственных охранников сопровождали семью Зеленского на Сейшельских островах с 5 по 16 января;

как оплачивались билеты, проживание и расходы этих сотрудников УГО;

использовали ли они документы прикрытия;

полным перечнем охранников;

на каких основаниях сотрудники УГО получили доступ в аэропорт Борисполь, использовали номера прикрытия, а также нарушали скоростной режим.

Знать больше: Зе! Сейшелы. Летал ли президент в отпуск на острова?