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Канада надасть Україні до $120 млн кредиту на тлі протистояння РФ

П'ятниця, 21 січня 2022, 18:29
ФОТО: PRESIDENT.GOV.UA

Канада надасть уряду України кредит у розмірі до 120 мільйонів канадських доларів на тлі спроб Росії дестабілізувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, його цитує Globalnews.

"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України", - сказав Трюдо.

"Ми також вивчаємо інші варіанти надання фінансової та іншої підтримки… Канада знову закликає Росію до деескалації та змістовного діалогу", - додав він.

Канада також запропонувала надати грант на технічну допомогу в розмірі до 6 мільйонів доларів для підтримки реалізації кредиту. Офіційні особи Канади та України вже зустрічаються для того, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації, йдеться у пресрелізі канадського уряду, опублікованому у п'ятницю.

"Ми завжди були другом України; ми завжди будемо поруч із необхідною підтримкою", - додав Трюдо.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Канади виділити 120 млн доларів на допомогу Україні. 

"Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав глава держави у Twitter.

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