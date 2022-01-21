Канада предоставит Украине до $120 млн кредита на фоне противостояния РФ

Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо, его цитирует Globalnews.

"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе и экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", – сказал Трюдо.

Реклама:

"Мы также изучаем другие варианты предоставления финансовой и другой поддержки… Канада снова призывает Россию к деэскалации и содержательному диалогу", - добавил он.

Канада также предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита. Официальные лица Канады и Украины уже встречаются для того, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации, говорится в пресс-релизе канадского правительства, опубликованном в пятницу.

"Мы всегда были другом Украины; мы всегда будем рядом с необходимой поддержкой", - добавил Трюдо.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Канады выделить120 млн долларов Украине.

"Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - написал глава государства в Twitter.