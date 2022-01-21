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Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin

П'ятниця, 21 січня 2022, 19:07
СИСТЕМА "ДЖАВЕЛіН", ФОТО: US ARMY

У відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Про це йдеться у повідомленнях, розміщених на сайтах міністерств оборони балтійських держав, повідомляє "Європейська правда".

У заяві відзначається, що країни Балтії вирішили відповісти на потреби України та надати їй додаткову оборонну допомогу, враховуючи посилений військовий тиск Росії на Україну та її кордони.

"Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України", - йдеться у заяві.

У повідомленні відзначається, що ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.

"Ми щиро сподіваємося, що Україна не зіткнеться з необхідністю використовувати це обладнання, і закликаємо Російську Федерацію утриматися від агресивної та безвідповідальної поведінки", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Британія цього тижня відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Теми: ЕстоніяЛитваЛатвіявійнаРосія
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