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Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin

П'ятниця, 21 січня 2022, 18:07
Країни Балтії відправлять Україні ракетні комплекси Stinger і Javelin
СИСТЕМА "ДЖАВЕЛіН", ФОТО: US ARMY

У відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Про це йдеться у повідомленнях, розміщених на сайтах міністерств оборони балтійських держав, повідомляє "Європейська правда".

У заяві відзначається, що країни Балтії вирішили відповісти на потреби України та надати їй додаткову оборонну допомогу, враховуючи посилений військовий тиск Росії на Україну та її кордони.

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"Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України", - йдеться у заяві.

У повідомленні відзначається, що ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.

"Ми щиро сподіваємося, що Україна не зіткнеться з необхідністю використовувати це обладнання, і закликаємо Російську Федерацію утриматися від агресивної та безвідповідальної поведінки", - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Британія цього тижня відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Теми: ЕстоніяЛитваЛатвіявійнаРосія
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