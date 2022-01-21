Страны Балтии отправят Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin

В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Об этом говорится в сообщениях, размещенных на сайтах министерств обороны балтийских государств, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что страны Балтии решили ответить на нужды Украины и предоставить ей дополнительную оборонную помощь с учетом усиленного военного давления России на Украину и ее границы.

"Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонного военного потенциала Украины", - говориться в заявлении.

В сообщении отмечается, что эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.

"Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование и призываем Российскую Федерацию воздержаться от агрессивного и безответственного поведения", - говорится в заявлении.

Напомним, Британия на этой неделе отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

На фоне угрозы нового российского вторжения, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Напомним, Британия на этой неделе отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

На фоне угрозы нового российского вторжения, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.