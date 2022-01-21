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На КПВВ на Донбасі затримали "кур’єра" з майже 2 мільйонами російських рублів

П'ятниця, 21 січня 2022, 19:26
Вилучена готівка. Фото: Державна прикордонна служба

Прикордонники на контрольно-пропускному пункті "Мілове" на Луганщині 20 січня затримали 40-річного українця, який віз у своєму авто з тимчасово окупованих територій майже 2 мільйони російських рублів.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "У пункт пропуску транспортним засобом "Шевроле" прибув 40-річний громадянин України. Завідома водій обрав рух зеленим коридором. 

Однак під час прикордонного контролю мешканець тимчасово окупованої території Донецької області був знервований, на що і відреагували прикордонники Луганського загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Згодом під час поглибленого огляду автівки, в багажному відділенні під обшивкою, прикордонники виявили понад 1,8 млн рублів РФ та 2,9 тис. доларів США. Також разом з кругленькою сумою в сховку знайдено номерні знаки, що видані окупаційною владою".

Деталі: Затриманий пояснив, що віз готівку задля заробітку – йому обіцяли 2% від суми, яку йому вдасться провезти.

Прикордонники оформили протокол про приховування коштів під час проходження митного кордону України й вилучили готівку. Автомобільні номерні знаки, видані російською окупаційною адміністрацією, також конфіскували й передали правоохоронцям.

Українська правда
Теми: ДонбасПрикордонна службаЛуганська областьокупація
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