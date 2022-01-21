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На КПВВ на Донбассе задержали "курьера" с почти 2 миллионами российских рублей

Пятница, 21 января 2022, 19:26

Пограничники на контрольно-пропускном пункте "Милово" в Луганской области 20 января задержали 40-летнего украинца, который вез в своем автомобиле с временно оккупированных территорий почти 2 миллиона российских рублей.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "В пункт пропуска транспортным средством "Шевроле" прибыл 40-летний гражданин Украины. Заведомо водитель выбрал движение по зеленому коридору.

Однако во время пограничного контроля житель временно оккупированной территории Донецкой области был взволнован, на что и отреагировали пограничники Луганского отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

Впоследствии во время углубленного осмотра автомобиля, в багажном отделении под обшивкой, пограничники обнаружили более 1,8 млн. рублей РФ и 2,9 тыс. долларов США. Также вместе с кругленькой суммой в тайнике найдены номерные знаки, выданные оккупационными властями".

Детали: Задержанный объяснил, что вез наличные деньги для заработка – ему обещали 2% от суммы, которую ему удастся провезти.

Пограничники оформили протокол о сокрытии средств при прохождении таможенной границы Украины и изъяли наличку. Автомобильные номерные знаки, выданные российской оккупационной администрацией, также были конфискованы и переданы правоохранителям.

Украинская правда
Темы: ДонбассПограничная службаЛуганская областьоккупация


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