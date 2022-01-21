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Арабська коаліція вдарила по в'язниці в Ємені, 60 загиблих

П'ятниця, 21 січня 2022, 23:35
Арабська коаліція вдарила по в'язниці в Ємені, 60 загиблих
ФОТО: THE GUARDIAN

Очолювана Саудівською Аравією коаліція здійснила авіаудар по в'язниці у місті Саада на півночі Ємену – внаслідок  цього щонайменше 60 людей загинули та ще 200 отримали поранення.

Джерело: VOAThe Guardian, BBC

Деталі: Точна кількість убитих наразі невідома.

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Переповнені прилеглі лікарні заявили, що їм довелося відмовити деяким пораненим.

Голова організації "Лікарі без кордонів" в Ємені  Ахмед Махат сказав, що зокрема "лікарня Аль-Гумхурріє наразі прийняла близько 200 поранених, і вони кажуть, що настільки перевантажені, що більше не можуть приймати пацієнтів".

Рада безпеки ООН засудила п'ятничні удари.

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В'язниця в Сааді використовувалася як центр утримання під вартою для робітників-мігрантів, які прямували транзитом через Ємен.

BBC пише, що Саада є оплотом повстанського руху хуситів.

Крім того, у результаті окремого авіаудару в Ємені троє дітей загинули, граючи на футбольному полі в місті Ходейда. Також щонайменше п'ятеро дорослих отримали поранення. Авіаудари коаліції по Ходейді також пошкодили головний телекомунікаційний центр країни та вивели з ладу Інтернет по всій країні.

The Guardian пише, що цього тижня саудівські літаки різко активізували атаки на контрольовані хуситами райони Ємену після атаки безпілотників у понеділок в Абу-Дабі, відповідальність за яку взяло на себе керівництво хуситів. Внаслідок ударів по нафтопереробному заводу та прилеглому міжнародному аеропорту троє людей загинули та ще шестеро отримали поранення.

Нагадаємо: Війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану. Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену в березні 2015 року.

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