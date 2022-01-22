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Арабская коалиция ударила по тюрьме в Йемене, 60 погибших

Суббота, 22 января 2022, 00:35
ФОТО: THE GUARDIAN

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция совершила авиаудар по тюрьме в городе Саада на севере Йемена – в результате этого по меньшей мере 60 человек погибли и еще 200 получили ранения.

Источник: VOAThe Guardian, BBC

Детали: Точное количество убитых неизвестно.

Переполненные близлежащие больницы заявили, что им пришлось отказать некоторым раненым.

Глава организации "Врачи без границ" в Йемене Ахмед Махат сказал, что в частности "больница Аль-Гумхуррие сейчас приняла около 200 раненых, и они говорят, что настолько перегружены, что больше не могут принимать пациентов".

Совет безопасности ООН осудил пятничные удары.

Тюрьма в Сааде использовалась как центр содержания под стражей для рабочих-мигрантов, следовавших транзитом через Йемен.

BBC пишет, что Саада является оплотом повстанческого движения хуситов.

Кроме того, в результате отдельного авиаудара в Йемене трое детей погибли, играя на футбольном поле в городе Ходейда. Также по меньшей мере пятеро взрослых получили ранения. Авиаудары коалиции по Ходейде также повредили главный телекоммуникационный центр страны и вывели из строя Интернет по всей стране.

The Guardian пишет, что на этой неделе саудовские самолеты резко активизировали атаки на контролируемые хуситами районы Йемена после атаки беспилотников в понедельник в Абу-Даби, ответственность за которую взяло на себя руководство хуситов. В результате ударов по нефтеперерабатывающему заводу и близлежащему международному аэропорту три человека погибли и еще шестеро получили ранения.

Напомним: Война в Йемене началась в сентябре 2014 года, когда хуситы захватили столицу страны Сану. Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и другими странами вступила в войну вместе с международно признанным правительством Йемена в марте 2015 года.



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