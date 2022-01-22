Карнавал у Ріо-де-Жанейро відклали до квітня

Карнавальні гуляння в Ріо-де-Жанейро відбудуться наприкінці квітня, а не в останні вихідні лютого – у зв’язку з епідситуацією в Бразилії.

Джерело: AP з посиланням на спільну заяву Ріо ​​та Сан-Паулу, Reuters

Деталі: І Ріо, і Сан-Паулу вже скасували вуличні карнавальні вечірки, але все ще розглядали можливість проведення змагань бразильських шкіл самби наприкінці лютого. Натомість тепер вони проведуть захід 21 квітня.

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Cекретар охорони здоров’я Ріо Даніель Соранц заявив, що немає санітарних умов для проведення карнавалу в заплановану дату.

Зазначається, що "рішення було ухвалене з урахуванням поточної ситуації з пандемією COVID-19 у Бразилії та необхідністю наразі зберігати життя та об'єднувати зусилля для вакцинації по всій країні".

Нагадаємо: Бразилія наразі переживає пік нових випадків захворювання на COVID-19, в середньому майже 120 тисяч випадків щодня за останні сім днів через поширення Omicron.