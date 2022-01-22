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Карнавал у Ріо-де-Жанейро відклали до квітня

Субота, 22 січня 2022, 01:40
ФОТО: GETTY IMAGES

Карнавальні гуляння в Ріо-де-Жанейро відбудуться наприкінці квітня, а не в останні вихідні лютого – у зв’язку з епідситуацією в Бразилії.

Джерело: AP з посиланням на спільну заяву Ріо ​​та Сан-Паулу, Reuters

Деталі: І Ріо, і Сан-Паулу вже скасували вуличні карнавальні вечірки, але все ще розглядали можливість проведення змагань бразильських шкіл самби наприкінці лютого. Натомість тепер вони проведуть захід 21 квітня.

Cекретар охорони здоров’я Ріо Даніель Соранц заявив, що немає санітарних умов для проведення карнавалу в заплановану дату.

Зазначається, що "рішення було ухвалене з урахуванням поточної ситуації з пандемією COVID-19 у Бразилії та необхідністю наразі зберігати життя та об'єднувати зусилля для вакцинації по всій країні".

Нагадаємо: Бразилія наразі переживає пік нових випадків захворювання на COVID-19, в середньому майже 120 тисяч випадків щодня за останні сім днів через поширення Omicron.

Теми: Бразиліякоронавірус
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