Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Карнавал у Ріо-де-Жанейро відклали до квітня

Субота, 22 січня 2022, 00:40
Карнавал у Ріо-де-Жанейро відклали до квітня
ФОТО: GETTY IMAGES

Карнавальні гуляння в Ріо-де-Жанейро відбудуться наприкінці квітня, а не в останні вихідні лютого – у зв’язку з епідситуацією в Бразилії.

Джерело: AP з посиланням на спільну заяву Ріо ​​та Сан-Паулу, Reuters

Деталі: І Ріо, і Сан-Паулу вже скасували вуличні карнавальні вечірки, але все ще розглядали можливість проведення змагань бразильських шкіл самби наприкінці лютого. Натомість тепер вони проведуть захід 21 квітня.

Реклама:

Cекретар охорони здоров’я Ріо Даніель Соранц заявив, що немає санітарних умов для проведення карнавалу в заплановану дату.

Зазначається, що "рішення було ухвалене з урахуванням поточної ситуації з пандемією COVID-19 у Бразилії та необхідністю наразі зберігати життя та об'єднувати зусилля для вакцинації по всій країні".

Нагадаємо: Бразилія наразі переживає пік нових випадків захворювання на COVID-19, в середньому майже 120 тисяч випадків щодня за останні сім днів через поширення Omicron.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Бразиліякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Бразилія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Побачив "холодну війну" – президент Бразилії неоднозначно висловився про Україну
Бразилія спроможна повернути Росію до "зернової угоди" — Блінкен
Останні новини
03:04
У південно-східних областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: