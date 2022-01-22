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Карнавал в Рио-де-Жанейро отложили до апреля

Суббота, 22 января 2022, 00:40
Карнавал в Рио-де-Жанейро отложили до апреля
ФОТО: GETTY IMAGES

Карнавальные гуляния в Рио-де-Жанейро состоятся в конце апреля, а не в последние выходные февраля – в связи с эпидситуацией в Бразилии.

Источник: AP со ссылкой на совместное заявление Рио и Сан-Паулу, Reuters

Детали: И Рио, и Сан-Паулу уже отменили уличные карнавальные вечеринки, но все еще рассматривали возможность проведения соревнований бразильских школ самбы в конце февраля. Теперь они проведут мероприятие 21 апреля.

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Секретарь здравоохранения Рио Даниэль Соранц заявил, что нет санитарных условий для проведения карнавала в запланированную дату.

Отмечается, что "решение было принято с учетом текущей ситуации с пандемией COVID-19 в Бразилии и необходимостью сохранять жизни и объединять усилия для вакцинации по всей стране".

Напомним: Бразилия переживает пик новых случаев заболевания COVID-19, в среднем почти 120 тысяч случаев ежедневно за последние семь дней из-за распространения Omicron.

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Темы: Бразилиякоронавирус
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