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Ірландія скасувала більшість Covid-обмежень після сплеску “Омікрон”

Субота, 22 січня 2022, 01:35
Ірландія скасувала більшість Covid-обмежень після сплеску “Омікрон”
ФОТО: GETTY IMAGES

В суботу Ірландія скасовує майже всі обмеження, запроваджені у зв'язку з COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Уряд вирішив, що барам і ресторанам більше не потрібно буде закриватися о 8-й годині вечора відповідно до запроваджених наприкінці минулого року обмежень, або запитувати у клієнтів докази вакцинації.

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Криті та відкриті майданчики також мають повернутися до повної заповненості.

Водночас  люди, як і раніше, будуть зобов'язані носити маски в громадському транспорті та в магазинах до кінця лютого.

Reuters пише, що лише минулого тижня Ірландія посідала друге місце за рівнем захворюваності COVID-19 у Європі, але при цьому також посідала одне з найвищих місць на континенті з використання бустерних (додаткових) щеплень, що, як зазначається, що допомогло утримувати кількість важкохворих на рівні нижче попереднього піку. 

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Майкл Мартін сказав, що "ми пережили шторм Omicron", і що що бустерні вакцини "повністю змінили" ситуацію.

Теми: коронавірус
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