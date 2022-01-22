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Ирландия отменила большинство Covid-ограничений после всплеска "Омикрон"

Суббота, 22 января 2022, 01:35
Ирландия отменила большинство Covid-ограничений после всплеска Омикрон
ФОТО: GETTY IMAGES

В субботу Ирландия отменяет практически все ограничения, введенные в связи с COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Правительство решило, что барам и ресторанам больше не нужно будет закрываться в 8 часов вечера в соответствии с введенными в конце прошлого года ограничениями, или запрашивать у клиентов доказательства вакцинации.

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Крытые и открытые площадки должны вернуться к полной заполненности.

В то же время люди по-прежнему будут обязаны носить маски в общественном транспорте и в магазинах до конца февраля.

Reuters пишет, что только на прошлой неделе Ирландия занимала второе место по уровню заболеваемости COVID-19 в Европе, но при этом также занимала одно из самых высоких мест на континенте по использованию бустерных (дополнительных) прививок, что, как отмечается, помогло удерживать количество тяжелобольных на уровне ниже предыдущего пика.

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Премьер-министр Майкл Мартин сказал, что "мы пережили шторм Omicron" и что бустерные вакцины "полностью изменили" ситуацию.

Темы: коронавирус
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