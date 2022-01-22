Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ирландия отменила большинство Covid-ограничений после всплеска "Омикрон"

Суббота, 22 января 2022, 02:35
ФОТО: GETTY IMAGES

В субботу Ирландия отменяет практически все ограничения, введенные в связи с COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Правительство решило, что барам и ресторанам больше не нужно будет закрываться в 8 часов вечера в соответствии с введенными в конце прошлого года ограничениями, или запрашивать у клиентов доказательства вакцинации.

Крытые и открытые площадки должны вернуться к полной заполненности.

В то же время люди по-прежнему будут обязаны носить маски в общественном транспорте и в магазинах до конца февраля.

Reuters пишет, что только на прошлой неделе Ирландия занимала второе место по уровню заболеваемости COVID-19 в Европе, но при этом также занимала одно из самых высоких мест на континенте по использованию бустерных (дополнительных) прививок, что, как отмечается, помогло удерживать количество тяжелобольных на уровне ниже предыдущего пика.

Премьер-министр Майкл Мартин сказал, что "мы пережили шторм Omicron" и что бустерные вакцины "полностью изменили" ситуацию.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары

Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу

Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней

Фирташ призвал Украину отказаться от стремления в НАТО

Командующий Нацгвардией подал в отставку после стрельбы в Днепре

Расстрел караула: задержанному объявили подозрение, на допросе выясняют мотивы

Все новости...
коронавирус
Карнавал в Рио-де-Жанейро отложили до апреля
На следующей неделе Минздрав планирует зарегистрировать инновационные лекарства против коронавируса
Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону из-за ковида
Последние новости
23:12
Зеленский закончил долгий телефонный разговор с Байденом
23:05
Новости 27 января: неудачное увольнение Сенниченко, рекордные цены на нефть
22:56
Стрельба в Днепре: в Нацгвардии подтвердили факт драки 3 недели назад
22:22
Маск хочет использовать роботов-гуманоидов на заводах Tesla
22:12
Мэр Мариуполя не видит угрозы вторжения: Политики нагнетают
21:48
МИД отреагировал на решение крымских музеев по поводу "скифского золота"
21:33
У Украины со спутником "Сич-2-30" отсутствует устойчивая связь. Разработчики объяснили, почему
21:10
Санду предупредила молдован о риске войны и выразила надежду на дипломатию
21:00
Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары
20:48
Гривня продолжает девальвировать
Все новости...