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WSJ: Німеччина відмовляється видати Естонії дозвіл передати зброю Україні

Субота, 22 січня 2022, 03:32
ФОТО: GETTY IMAGES

Німеччина відмовляється видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї до України.

Джерело: джерела  The Wall Street Journal серед естонських та німецьких офіційних осіб

Деталі: Як повідомляється, проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 кілометрів. Берлін відмовляється дозволити третій країні відправляти артилерію в Україну, оскільки, за словами посадовців, це озброєння було зроблено у Німеччині.

Гаубиці, вироблені у Радянському Союзі, дислокувалися у колишній Східній Німеччині.  Після возз'єднання Німеччини у 1990-х роках Берлін експортував зброю до Фінляндії, яка потім передала її до Естонії у 2009 році.

Німецькі офіційні особи заявили, що тупикова ситуація є результатом давньої політики щодо експорту зброї до напружених регіонів.

Представник естонського уряду сказав, що його уряд все ще намагається переконати Німеччину передумати.

Що передувало:  Естонська влада заявила, що має намір відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць.

Перед тим, як передати Javelin, Естонії потрібно отримати дозвіл від їхнього виробника - Сполучених Штатів. Що стосується гаубиць, Естонія має попросити Німеччину та Фінляндію дати згоду на передачу зброї.

Нагадаємо: Офіційний Берлін неодноразово відмовлявся постачати Україні озброєння на тлі напружених відносин Києва та Москви. Позиція влади Німеччини така - летальна зброя не буде поставлена, заявив офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт. Відмова Берліна стосується також оборонного озброєння, якщо його можна використати як летальне.

Теми: ЕстоніяНімеччина
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