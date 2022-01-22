WSJ: Германия отказывается выдать Эстонии разрешение передать оружие Украине

Германия отказывается выдавать Эстонии разрешение на экспорт немецкого оружия в Украину.

Источник: источники The Wall Street Journal среди эстонских и немецких официальных лиц

Детали: Как сообщается, проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 километров. Берлин отказывается разрешить третьей стране отправлять артиллерию в Украину, поскольку, по словам чиновников, это вооружение было сделано в Германии.

Гаубицы, производимые в Советском Союзе, дислоцировались в бывшей Восточной Германии. После воссоединения Германии в 1990-х годах Берлин экспортировал оружие в Финляндию, которая затем передала его в Эстонию в 2009 году.

Немецкие официальные лица заявили, что тупиковая ситуация является результатом давней политики по экспорту оружия в напряженные регионы.

Представитель эстонского правительства сказал, что его правительство все еще пытается убедить Германию передумать.

Что предшествовало: Эстонские власти заявили, что намерены отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.

Перед тем, как передать Javelin, Эстонии нужно получить разрешение от их производителя - Соединенных Штатов. Что касается гаубиц, то Эстония должна попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия.

Напомним: Официальный Берлин неоднократно отказывался поставлять Украине вооружение на фоне напряженных отношений Киева и Москвы. Позиция властей Германии такова – летальное оружие не будет поставлено, заявил официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт. Отказ Берлина относится также к оборонному вооружению, если его можно использовать как летальное.