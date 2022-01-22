В Україну прибула партія летальної зброї від США

У Київ прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

Джерело: посольство США в Україні у Twitter

Дослівно: "Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом (Джо Байденом – УП) для України, сьогодні вночі прибула в Київ.

Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів (близько 90,7 тисяч кг – УП) летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту".

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ. Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту [1/2] pic.twitter.com/6TEDKIjOFP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

Нагадаємо: Штати виділили Україні 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги. Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який Україна отримала в грудні, а й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.