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В Україну прибула партія летальної зброї від США

Субота, 22 січня 2022, 03:34
В Україну прибула партія летальної зброї від США

У Київ прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

Джерело: посольство США в Україні у Twitter

Дослівно: "Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом (Джо Байденом – УП)  для України, сьогодні вночі прибула в Київ.

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Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів (близько 90,7 тисяч кг – УП)  летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту".

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Нагадаємо: Штати виділили Україні 200 млн доларів додаткової безпекової допомоги. Як повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба, йдеться не лише про оборонний пакет у 60 млн доларів, який Україна  отримала в грудні, а й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.

Теми: зброяСША
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