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В Украину прибыла партия летального оружия от США

Суббота, 22 января 2022, 04:34

В Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов.

Источник: посольство США в Украине в Twitter

Дословно: "Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятого президентом Байденом (Джо Байденом – УП) для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев.

Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90,7 тысяч кг – УП) летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта".

Напомним: Штаты выделили Украине 200 млн долларов дополнительной помощи. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.

Темы: оружиеСША


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