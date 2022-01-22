В Украину прибыла партия летального оружия от США

В Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов.

Источник: посольство США в Украине в Twitter

Дословно: "Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятого президентом Байденом (Джо Байденом – УП) для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев.

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Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90,7 тысяч кг – УП) летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта".

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ. Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту [1/2] pic.twitter.com/6TEDKIjOFP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

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Напомним: Штаты выделили Украине 200 млн долларов дополнительной помощи. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.