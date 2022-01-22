Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину прибыла партия летального оружия от США

Суббота, 22 января 2022, 03:34
В Украину прибыла партия летального оружия от США

В Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов.

Источник: посольство США в Украине в Twitter

Дословно: "Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятого президентом Байденом (Джо Байденом – УП) для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев.

Реклама:

Этот груз включает около 200 тыс. фунтов (около 90,7 тысяч кг – УП) летального оружия, в том числе боеприпасов для защитников Украины на линии фронта".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Штаты выделили Украине 200 млн долларов дополнительной помощи. Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который Украина получила в декабре, но и о дополнительных объемах оборудования и оборонного оружия, включая летальное.

Темы: оружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
оружие
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: