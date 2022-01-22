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Зеленський сказав, що робити, щоб відлік незалежної України не переривався

Субота, 22 січня 2022, 10:10
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності зберігати єдність для того, щоб відлік незалежної України "більше ніколи не переривався".

Джерело: звернення президента до Дня соборності України

Дослівно: "Історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки. Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався.

Відповідь очевидна – єдність Українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас".

Деталі: Зеленський закликав виконати свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – зберегти Незалежність і Соборність України.

Довідка: 22 січня 1919 року відбулося проголошення Універсалу про об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в соборну Україну.

Українська правда
Теми: Зеленський
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