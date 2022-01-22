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Зеленський сказав, що робити, щоб відлік незалежної України не переривався

Субота, 22 січня 2022, 09:10
Зеленський сказав, що робити, щоб відлік незалежної України не переривався
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності зберігати єдність для того, щоб відлік незалежної України "більше ніколи не переривався".

Джерело: звернення президента до Дня соборності України

Дослівно: "Історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки. Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався.

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Відповідь очевидна – єдність Українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас".

Деталі: Зеленський закликав виконати свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – зберегти Незалежність і Соборність України.

Довідка: 22 січня 1919 року відбулося проголошення Універсалу про об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в соборну Україну.

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Українська правда
Теми: Зеленський
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