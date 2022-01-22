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Зеленский сказал, что делать, чтобы отсчет независимой Украины не прерывался

Суббота, 22 января 2022, 10:10
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость сохранять единство для того, чтобы отсчет независимой Украины "больше никогда не прерывался".

Источник: обращение президента ко Дню соборности Украины

Дословно: "История Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, понять причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос – почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался.

Ответ очевиден – единство Украинского народа. Это основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановления его территориальной целостности. Это принципиальная ценность для нас.

Детали: Зеленский призвал исполнить свой долг перед будущими поколениями – сохранить Независимость и Соборность Украины.

Справка: 22 января 1919 года состоялось провозглашение Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в соборную Украину.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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