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Зеленский сказал, что делать, чтобы отсчет независимой Украины не прерывался

Суббота, 22 января 2022, 09:10
Зеленский сказал, что делать, чтобы отсчет независимой Украины не прерывался
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость сохранять единство для того, чтобы отсчет независимой Украины "больше никогда не прерывался".

Источник: обращение президента ко Дню соборности Украины

Дословно: "История Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, понять причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос – почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался.

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Ответ очевиден – единство Украинского народа. Это основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановления его территориальной целостности. Это принципиальная ценность для нас.

Детали: Зеленский призвал исполнить свой долг перед будущими поколениями – сохранить Независимость и Соборность Украины.

Справка: 22 января 1919 года состоялось провозглашение Универсала об объединении Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в соборную Украину.

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Украинская правда
Темы: Зеленский
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