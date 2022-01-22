"Неприйнятно і не обговорюється": Румунія відповіла на вимогу РФ вивести війська НАТО

Міністерство закордонних справ Румунії відкинуло як недоречні та безпідставні заяви МЗС РФ щодо військової присутності союзників на східному фланзі НАТО.

Про це йдеться у заяві МЗС Румунії, пише "Європейська правда".

У МЗС нагадали, що присутність НАТО в союзних державах, є суто оборонною реакцією на все більш агресивну поведінку Російської Федерації, особливо з 2014 року, коли українська територія Криму була незаконно окупована Росією, і така поведінка продовжує посилюватися.

"Заклик до скорочення сил НАТО у всіх державах Альянсу, що приєдналися після 1997 року, включаючи війська, відповідно до вимог Москви вже міститься у пропозиціях Росії з європейської безпеки, оприлюднених у грудні 2021 року. Це прохання вже було однозначно відхилене Північноатлантичним альянсом як неприйнятне як публічно, так і в діалозі НАТО з Росією та США-Росія відповідно", - йдеться у заяві.

У міністерстві наголосили, що таке прохання є неприйнятним і не може бути предметом переговорів, враховуючи, що позиція стримування та оборони безпосередньо пов'язана і є невід'ємною частиною механізму колективної оборони НАТО, на який не може мати права вето жодна третя країна.

Раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили.

Реакція заступника генсека НАТО з'явилася після того, як у МЗС РФ заявили, що Росія хоче отримати від Заходу гарантії виведення сил Альянсу з Румунії та Болгарії.

Наприкінці 2021 року Росія опублікувала проєкти договору зі США та угоди з НАТО з питань безпеки. Москва, зокрема, вимагає від Заходу зобов’язань щодо не розширення НАТО і відмови від створення військових баз у пострадянських країнах.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом. Москва заявила, що чекає на письмову відповідь Заходу якнайшвидше.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі