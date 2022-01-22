Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Неприемлемо и не обсуждается": Румыния ответила на требование РФ вывести войска НАТО

Суббота, 22 января 2022, 10:37
Sygma via Getty Images

Министерство иностранных дел Румынии отвергло как неуместные и безосновательные заявления МИД РФ относительно военного присутствия союзников на восточном фланге НАТО.

Об этом говорится в заявлении МИД Румынии, пишет "Европейская правда".

В МИД напомнили, что присутствие НАТО в союзных государствах, является сугубо оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации, особенно с 2014 года, когда украинская территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и такое поведение продолжает усиливаться, несмотря на попытки НАТО вести конструктивный диалог.

"Призыв к сокращению сил НАТО во всех государствах Североатлантического союза, присоединившихся после 1997 года, включая войска, в соответствии с требованиями Москвы уже содержится в предложениях России по европейской безопасности, обнародованных в декабре 2021 года. Эта просьба уже была однозначно отклонена Североатлантическим альянсом как неприемлемая как публично, так и в диалоге НАТО с Россией и США-Россия соответственно", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что такая просьба неприемлема и не может быть предметом переговоров, учитывая, что позиция сдерживания и обороны напрямую связана и является неотъемлемой частью механизма коллективной обороны НАТО, на который не может иметь право вето ни одна третья страна.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.

Реакция заместителя генсека НАТО последовала после того, как в МИД РФ заявили, что Россия хочет получить от Запада гарантии вывода сил Альянса из Румынии и Болгарии.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по безопасности. Москва, в частности, требует от Запада обязательств по нерасширению НАТО и отказу от создания военных баз в постсоветских странах.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: РумынияНАТОРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Штаты созывают Совбез ООН из-за угрозы вторжения России в Украину

После стрельбы в Днепре Зеленский уволил командующего Нацгвардии и назначил и.о.

Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары

Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу

Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней

Фирташ призвал Украину отказаться от стремления в НАТО

Все новости...
Румыния
В РФ потребовали вывода сил НАТО из Румынии и Болгарии
Румыния купит у Норвегии 32 истребителя F-16
Украинцам для въезда в Румынию необходимо заполнить цифровую анкету
Последние новости
07:15
Возле Марьинки оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ
06:55
Covid в мире: количество зараженных превышает 70 млн
06:00
В Запорожье в доме произошел взрыв газа, есть жертва и потерпевшие
05:45
США готовят для Украины новый пакет военной помощи – Пентагон
04:45
Регулятор ЕС одобрил ковод-таблетки Pfizer для пациентов с высоким риском
03:37
видео"Схемы" выявили связи между директором ГБР и членами комиссии, голосовавшими за него
02:25
Штаты созывают Совбез ООН из-за угрозы вторжения России в Украину
01:50
Сенат США может проголосовать за пакет санкций против России на следующей неделе – СМИ
00:58
Кулеба и Боррель обсудили подготовку санкций против России
00:23
После стрельбы в Днепре Зеленский уволил командующего Нацгвардии и назначил и.о.
Все новости...