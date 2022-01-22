У Росії та Москві антирекорди за кількістю випадків Covid
Субота, 22 січня 2022, 11:37
У Росії за добу 21 січня виявили максимальні за пандемію 57,2 тисяч випадків Covid.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на дані оперативного штабу
Деталі: Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію в РФ склав 57 212 випадків, помер за добу 681 пацієнт.
У Москві зареєстрували 16 094 нових пацієнтів – це також новий антирекорд.
У Петербурзі – 8451 хворий, у Підмосков'ї – 6400.
За добу в РФ госпіталізували 9902 осіб, зростання порівняно з попередньою добою склало 8,4%.
Одужали за добу 25 525 людей.