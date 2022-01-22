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В России и Москве антирекорды по количеству случаев Covid

Суббота, 22 января 2022, 11:37

В России за сутки 21 января выявили максимальные за пандемию 57,2 тысячи случаев Covid.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 57 212 случаев, умер за сутки 681 пациент.

В Москве зарегистрировали 16 094 новых пациента – это также новый антирекорд.

В Петербурге – 8 451 заболевший, в Подмосковье – 6 400.

За сутки в РФ госпитализировали 9 902 человек, рост по сравнению с предыдущими сутками составил 8,4%.

Выздоровели за сутки 25 525 человек.

Темы: Росcиякоронавирус


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