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У Києві утворили "живий ланцюг" через Дніпро

Субота, 22 січня 2022, 10:48
У Києві утворили живий ланцюг через Дніпро
Укрінформ

На мосту Патона у Києві до річниці проголошення Акта злуки активісти традиційно утворили "живий ланцюг Соборності" як символ єдності людей на сході і заході України.

Джерело: Укрінформ

 
Укрінформ

Деталі: Учасники акції на правому та лівому берегах Дніпра сформували дві колони, які вирушили назустріч одна одній, несучи кожна по полотнищу – блакитного і жовтого кольорів.

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Завершилась акція з’єднанням двох полотнищ у єдиний прапор.

Подібні "ланцюги Соборності" утворюють сьогодні і в інших українських містах.

Довідка: Перший "живий ланцюг" в Україні було утворено в січні 1990 року, він з'єднав Київ і Львів. Відтоді щороку 22 січня люди стають у живий ланцюг, щоб нагадати про дві дати в історії української державності: 22 січня 1918 року, коли Центральна Рада ухвалила Четвертий універсал, та 22 січня 1919 року, коли відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу.

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Теми: Київакції
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